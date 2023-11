Lobotka: “Scudetto nel Mirino, Miglioriamo Partita dopo Partita”

Stanislav Lobotka del Napoli condivide la sua soddisfazione per la vittoria contro la Salernitana e sottolinea l’importanza del continuo miglioramento della squadra.

Notizie calcio Napoli – Nel silenzio dello spogliatoio, dopo il fischio finale che ha sancito il 2-0 del Napoli contro la Salernitana, Stanislav Lobotka ha condiviso con Dazn e i tifosi azzurri le sue impressioni, rivelando l’ambizione e la determinazione che animano la squadra.

Una Vittoria che Riscalda il Cuore “La sensazione dopo la vittoria? Siamo felici,” ha esordito Lobotka, il cui spirito di squadra e la voglia di migliorare traspaiono chiaramente dalle sue parole. La Salernitana, nonostante la posizione in classifica, è stata un avversario complicato, e il successo è motivo di orgoglio per il centrocampista e per tutto il Napoli.

Migliorare è la Parola d’Ordine Lobotka ha poi evidenziato l’importanza del continuo miglioramento: “Non tutte le partite sono come questa,” ha ammesso, sottolineando come ogni incontro sia un’occasione per crescere e rafforzare le basi per il prosieguo della stagione. “Quando giochiamo bene siamo contenti, ed oggi ci siamo riusciti.”

Il Sogno Scudetto Parlando dell’obiettivo Scudetto, Lobotka ha mostrato realismo e ambizione. “Ovviamente è ciò che vogliamo,” ha detto, riconoscendo però la difficoltà della competizione, con avversari del calibro di Inter e Milan. Tuttavia, la determinazione del Napoli è chiara: “Faremo del nostro meglio per farci sentire e per raggiungere questo traguardo.”

