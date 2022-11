Calemme: “Lobotka-Real Madrid: vi svelo tutto. Il Napoli non vuole cedere Demme”

Mirko Calemme svela tutto sull’interesse per Lobotka del Real Madrid ed afferma che il Napoli non vuole cedere Demme

Stanislav Lobotka-Real Madrid è una trattativa reale? Risponde a tale domanda il collaboratore di AS Mirko Calemme, nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “A Carlo Ancelotti piace. In Spagna lo conoscono benissimo anche per i suoi trascorsi al Celta Vigo. Stanislav Lobotka però ha 28 anni, la società madrilena cerca profili più giovani”. Su Diego Demme: “Per quello che concerne invece il futuro del tedesco, piace al Valencia”.

Mirko Calemme conferma che il Valencia è molto interessato al profilo di Diego Demme

“La società di Gennaro Gattuso palesò anche in passato il proprio interesse per Demme e potrebbe tornarci. Mi risulta tuttavia che il Napoli non abbia alcuna intenzione di cedere il suo calciatore anche se non sta trovando spazio nella compagine di Luciano Spalletti”, ha proseguito Mirko Calemme.

Infine su Fabian Ruiz, Mirko Calemme conclude: “Perché non è stato convocato per il Mondiale? Luis Enrique ha le sue idee, l’ex Napoli non era la priorità nemmeno in passato. Il commissario tecnico ha escluso altri calciatori importanti perché magari non funzionali al suo gioco”.