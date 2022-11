TMW – Lobotka si muove il Real Madrid: la richiesta di Ancelotti

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti vuole Stanislav Lobotka, il tecnico italiano punta sul giocatore del Napoli per sostituire Modric.

In casa Real Madrid bisogna cominciare a fare i conti con la carte di identità e quella di Modric dice che ha 37 anni, mentre quella di Kross 32. Un club blasonato come quello spagnolo cerca sempre di prendere giocatori importanti per sostituire quelli che ha già in rosa. Secondo quanto riferisce Tmw la società di Florentino Perez punta Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli che da due stagioni sta convincendo tutti. Lobotka è decisivo anche in Champions League e questo è fondamentale per un club come quello spagnolo.

Ancelotti vuole Lobotka al Real Madrid

Dal portale specializzato in calciomercato fanno sapere che Lobotka ha già rinnovato col Napoli, anche se non è arrivato nessun annuncio ufficiale, ma ovviamente questo non significa mettere a tacere tutte le voci di mercato sul centrocampista, che viene apprezzato da molte big europee. Si parla anche di cifre per il rinnovo del giocatore: contratto fino al 2027 a 3 milioni di euro con opzione fino al 2028.

A chiedere Lobotka è lo stesso Ancelotti, ma secondo quanto riferisce Tmw l’affare è rimandato a fine stagione, poiché in questo momento la società partenopea non vuole assolutamente muovere nulla nel suo assetto, così da continuare la corsa verso lo scudetto.

Calciomercato Napoli: le ultime novità

Si parla anche di cifre per Lobotka al Real Madri col Napoli che chiede tra i “55 e i 65 milioni, ovviamente poi dipenderà dalla fine di una stagione dove lo slovacco sta mostrando tutte le sue qualità. Lo stipendio sarebbe intorno al 10% annuo rispetto a quanto pagato, così da praticamente raddoppiare quanto firmato poco fa. Non è però una questione di soldi, per Lobotka, come probabilmente non lo sarà nemmeno per gli azzurri che hanno mostrato, nell’ultimo anno, di sapere sopperire a eventuali partenze importanti” scrive Tmw che fa sapere come il Napoli non chiuda la porta in faccia ad Ancelotti.