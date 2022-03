Lobotka: “Napoli credi nello scudetto. Ci sono tre sfide decisive”

Stanislav Lobotka parla della lotta scudetto, dal ritiro della Nazionale slovacca il centrocampista dice: “Siamo ancora in corsa per il titolo“.

Il centrocampista è sempre più determinante nel gioco di Luciano Spalletti, tanto che oramai è inamovibile, anche più di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo dal piede felpato. Ma il vero metronomo del Napoli è Lobotka. Il lavoro di recupero di Spalletti nel caso di Lobotka è evidente, anche perché il centrocampista slovacco è passato da uomo del mistero con Gattuso a giocatore determinante con il tecnico toscano.

Lobotka il Napoli e lo scudetto

Ai microfoni di sport.aktuality.sk Lobotka dice: “Il Napoli crede ancora nella corsa scudetto, ci sono squadre forte a contendersi il titolo, ma credo che quelle più difficili siano Inter e Milan, mentre la Juventus ha avuto un brutto inizio di stagione. Attualmente ci sono ancora 24 punti in palio e noi dobbiamo crederci“. Lobotka dal ritiro della Nazionale slovacca indica la strada: “I prossimi tre incontri dopo la sosta ci faranno capire se possiamo ancora lottare per lo scudetto in Serie A. Saranno tre partite davvero molto difficili contro Atalanta, Fiorentina e Roma“.

Oltre che della corsa scudetto, Lobotka ha parlato anche del suo impiego nel Napoli: “Rispetto alla scorsa stagione sto giocando molto di più e questo mi fa sentire molto meglio, sia fisicamente che mentalmente. Mi sono preparato bene, con Spalletti ho un ottimo rapporto. Il tecnico vuole provare nuove soluzioni, penso sia giusto ed io darò sempre il massimo“.

In chisurua Lobotka ritorna sulla sfida tra Napoli e Barcellona di Europa League, con la squadra di Xavi che recentemente ha surclassato il Real Madrid di Ancelotti: “Sono una squadra molto forte. Hanno una qualità enorme, noi abbiamo provato a fare del nostro meglio, ma loro erano davvero molto forti“.