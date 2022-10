Napoli, Lobotka in panchina con il Sassuolo: tentazione Spalletti

Stanislav Lobotka in panchina in Napoli-Sassuolo, ci sta pensando Luciano Spalletti che può dare spazio a Diego Demme.

Al momento è solo una ipotesi ma è chiaro che l’allenatore ci sta facendo più di un pensiero. Perché il centrocampista slovacco fino ad ora ha giocato 1301 minuti, praticamente sempre. A Lobotka è stato risparmiato qualche minuto nell’ultima con i Rangers e qualche altro spezzone di partita. Poi complice l’infortunio di Demme ed ovviamente le sue capacità tecniche, che lo rendono unico, è rimasto sempre in campo. Pensare ad un Napoli senza Lobotka sembra complicato, lo sanno anche i tifosi che gli hanno tributato un bellissimo applauso quando è stato sostituito in Champions League.

Napoli-Sassuolo: dubbio Demme-Lobotka

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Stanislav Lobotka si porta appresso la fatica di un bimestre attraversato a testa alta e palla al piede, ha faticato come un maratoneta e passeggiato come un’étoile: in Champions League non ha sostituti, perché Demme non è in lista, e avvicinandosi al Sassuolo, rileggendo il proprio libro bianco, Spalletti deve averci pensato un po’ di rifugiarsi in un avvicendamento utile per farne riposare uno e gratificarne un altro.

C’è. Ma fermarsi è vietato, in questo momento proprio non si può, e Stanislav Lobotka, che per Napoli è luce o anche aria, ha intuito ieri pomeriggio che pure stavolta toccherà a lui: per sfuggire al pressing del Sassuolo, per cercare di entrare tra le linee, per dare ancora un senso a quest’esistenza divenuta meravigliosa e da raccontare con fotogrammi, serve un regista illuminato“.

ballottaggio Lobotka-Demme in Napoli-Sassuolo però resisterà fino alla fine. Anche se Spalletti è tentato di non cambiare sa perfettamente che lo slovacco, vicinissimo al rinnovo col Napoli, ha bisogno di riposare e Demme non è proprio l’ultimo arrivato, possibile anche una staffetta in corsa. In questo caso a Lobotka potrebbe essere risparmiato qualche minuto in più.