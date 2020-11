Lo Monaco: “Nemico Covid per la Serie A, ecco come può finire”

Pietro Lo Monaco consigliere della Figc è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della Serie A ed il problema Covid.

Piano B o C per chiudere la stagione? Non si è parlato di questo, anche perché l’idea assoluta è quella di andare avanti, gestendo il nemico del COVID-19. Nella gestione ci sono ovviamente delle situazioni antipatiche. Magari un piano B c’è ma per ora si tratta di chiacchiere, è inutile fare discorsi che non servono a niente. In questo momento si sta giocando e l’idea è continuare a giocare.

Bilancio dei primi due mesi di Gattuso? Assolutamente positivo sotto tutti i punti di vista. Bisogna dargli atto che ha rivitalizzato una rosa intera. Sono contento abbia dato nuova linfa a Lozano, anche se in qualche modo lo vedo sempre sacrificato. In Olanda ha fatto cose importanti, così come il Messico. La sua collocazione ideale è a sinistra ma il Napoli ha un mostro sacro come Insigne. Lui si sta arrangiando a destra ma lo sta facendo con autorità. Lozano è sempre stato un finalizzatore, vederlo fare il cross vincente per Osimhen vuol dire che sta facendo la strada giusta.