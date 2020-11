Rinnovo Gattuso, si apre un ciclo. Adl fa una richiesta al suo allenatore

Arrivano novità sul rinnovo di Gattuso. Il tecnico durante la sosta firmerà l’accordo con la società. De laurentiis ha fatto una richiesta.

Il tecnico durante la sosta firmerà l’accordo con la società. De Laurentiis ha fatto una richiesta.

Gennaro Gattuso, durante la sosta firmerà il rinnovo del suo contratto col club azzurro, prolungato fino al 2023.

Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica, De Laurentiis è convinto di poter aprire un ciclo con il tecnico calabrese e per questo ha accettato la sua richiesta di un nuovo accordo senza penali, ma ugualmente solido per la reciproca stima tra le parti.

Gattuso non ne ha fatto una questione economica e ha messo al primo posto la sua serenità nel lavoro quotidiano, al riparo dalle clausole rescissorie con cui di solito il presidente blinda i suoi legami professionali. Saranno quindi solo risultati e qualità del gioco a determinare la stabilità del matrimonio, che ha comunque i presupposti per durare a lungo e nei primi undici mesi ha già regalato un trofeo: la Coppa Italia vinta a giugno.

Gattuso sta molto bene a Napoli e De Laurentiis è felice del suo lavoro. I risultati stanno arrivando, la qualità del gioco cresce e il tecnico ha in pugno lo spogliatoio, che di questi tempi un anno fa era invece sommerso dalle macerie. Ringhio sa cogliere i malumori dalle prime avvisaglie e li stronca sul nascere, com’è successo a Bologna con le esclusioni di Ghoulam e Mario Rui. Puniti entrambi, ma non bocciati. «Amici come prima, da loro mi aspetto però più impegno in allenamento». Bastone e carota. Così è stato recuperato alla causa il talento di Lozano, il migliore al Dall’Ara. E ogni azzurro sarà sempre certo di avere le sue chance: comanda la meritocrazia.

La sosta servirà a Gattuso per continuare da domani le sue prove generali, pure senza i 15 nazionali. Alla ripresa arriverà al San Paolo il Milan e per Ringhio sarà la partita del cuore, oltre che uno scontro diretto per il primato. «Ma guai a chi ci tira nella lotta scudetto», ha tuonato a Bologna. De Laurentiis in effetti gli ha chiesto altro: riportare subito il Napoli in Champions: questa sì una clausola vincolante, anche se non è scritta nel nuovo contratto.