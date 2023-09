Lo Monaco: “Natan? Mi preoccupa questo suo andare facilmente con il culetto per terra”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco si è soffermato su diversi argomenti in casa Napoli, tra cui il rendimento del difensore Natan.

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte affrontando diversi argomenti in casa Napoli, tra cui il rendimento del difensore brasiliano Natan, ora praticamente un titolare inamovibile dopo gli infortuni dei centrali Amir Rrahmani e Juan Jesus. Ecco le sue parole:

“Se mi ha convinto, fino a questo momento? Mi sta piacendo Cajuste, mentre Natan, invece, mi lascia un pochino così…” ha ammesso Lo Monaco.

“L’ex Bragantino – ha aggiunto – ha fatto due partite, ma non è stato granché impegnato. Mi preoccupa questo suo andare facilmente con il culetto per terra. Una volta si diceva che quei centrali che vanno subito col sedere per terra sono mezzi difensori. Diamogli il tempo di crescere. L’Italia, negli anni, ha fatto miracoli. Anche Michel Platini, prima di venire da noi, non era Platini. La Serie A non è il campionato più bello al mondo, ma il più difficile: se un ragazzo viene qua e lavora nel modo giusto, migliora. Speriamo ci riesca anche Natan”.