Lo Celso-Napoli, problemi sulla formula. Gli azzurri puntano al prestito con diritto di riscatto

Giovani Lo Celso è tra gli obiettivi del Napoli per rinforzare la squadra, ma il Tottenham preferisce un’opzione di acquisto definitiva.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Il Napoli è determinato a rafforzare il proprio centrocampo e uno dei calciatori che attira l’attenzione del club partenopeo è Giovani Lo Celso, attualmente in forza al Tottenham.

La dirigenza del Napoli si dimostra sempre molto attiva sul mercato e, in questa fase, il nuovo Direttore Sportivo Meluso, insieme al presidente De Laurentiis e al reparto di scouting del club, si sta concentrando sul miglioramento della rosa a disposizione del tecnico Rudi Garcia. Per potenziare il centrocampo, il Napoli ha richiesto informazioni al Tottenham riguardo Lo Celso. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista della redazione sportiva di SKY, sul suo sito ufficiale, il Napoli vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per il centrocampista argentino.

Una soluzione che non piace al Tottenham la cui risposta è stata diversa. Gli Spurs preferiscono un’opzione di acquisto definitiva o una vendita a titolo definitivo. Attualmente, quindi, le due parti sono distanti nelle trattative. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è possibile che Napoli e il club inglese tornino a parlare dell’affare nei prossimi giorni.

Nella scorsa stagione, il giovane classe 1996 è stato prestato al Villarreal, dove ha disputato 29 partite tra Liga e Conference League, segnando due gol e fornendo tre assist. Lo Celso ha saltato il Mondiale in Qatar a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo dall’ottobre alla fine di dicembre.