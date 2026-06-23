Liverpool deluso dall’ennesimo tentativo dell’Inter per Curtis Jones.

Frustrazione a Liverpool per le Offerte su Curtis Jones

LIVERPOOL, INGHILTERRA – APRILE 25: Curtis Jones in azione durante la partita di Premier League tra Liverpool e Crystal Palace all’Anfield, il 25 aprile 2026. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Secondo diverse fonti nel Regno Unito, il Liverpool sta vivendo una crescente frustrazione nei confronti dell’Inter, a causa delle sue ripetute tentativi di abbassare la valutazione del centrocampista Curtis Jones. Il club nerazzurro ha presentato un’offerta di €25 milioni, che è stata prontamente rifiutata dai Reds.

Inter starebbe tentando di acquisire Jones, attualmente considerato uno dei promettenti talenti del Liverpool, per la stagione 2026-27. Tuttavia, fino ad ora, non è riuscita a convincere il club di Anfield a cedere il proprio giovane talento, cresciuto nel vivaio della squadra britannica.

Le Dichiarazioni dell’Inter

L’Inter ha aperto le porte a quest’acquisizione e il direttore sportivo Piero Ausilio ha espresso il proprio interesse per il giocatore in un’intervista rilasciata di recente: “Jones è un giocatore che seguiamo da tempo. Abbiamo tentato di negoziare a gennaio e riproveremo. Se riusciremo a trovare un accordo, sarebbe ottimo. Altrimenti, cercheremo altre soluzioni.”

Il calciatore 25enne si prepara ad affrontare l’ultima annata del suo contratto con il Liverpool, il che ha fornito all’Inter la speranza di poter ferire il club inglese con una proposta al di sotto del valore di mercato. Tuttavia, l’offerta più recente da €25 milioni, pari a circa £21 milioni, è stata nuovamente rifiutata.

La dirigenza del Liverpool è seriamente irritata dall’insistenza dell’Inter nel voler abbassare il prezzo richiesto per Jones. Secondo quanto riportato da The Times, la squadra di Premier League ha chiarito di valutare il suo talento attorno ai €40 milioni (£35 milioni) nonostante si avvicini all’ultimo anno del contratto.

Il Futuro di Curtis Jones: Cosa Aspettarsi

Con il contratto di Curtis Jones in scadenza, l’attenzione su di lui è destinata a crescere nei prossimi mesi. Questo rappresenta una situazione complessa per il Liverpool, che potrebbe trovarsi a dover prendere decisioni significative riguardo al futuro del giocatore. La valutazione di €40 milioni è stata stabilita non solo sulla base delle prestazioni passate, ma anche delle fiducia riposta in lui come un futuro leader del centrocampo del Liverpool.

Jones è diventato un elemento chiave nella squadra di Jürgen Klopp, e la sua partenza potrebbe avere un impatto significativo sulle ambizioni del club nella prossima stagione. Appena il Liverpool inizia a sentire il peso della pressione dalle offerte, la situazione si complica ulteriormente con il passare del tempo. Se l’Inter continua a insistere con offerte modeste, è probabile che la dirigenza dei Reds si chiuda completamente a future trattative.

La prossima estate potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo per entrambi i club e per il futuro di Jones. I tifosi del Liverpool saranno sicuramente ansiosi di vedere come si svilupperà questa trattativa, mentre quelli dell’Inter sperano di vedere il loro club finalmente concretizzare questo trasferimento.

In conclusione, la questione Curtis Jones è solo all’inizio e promette di animare il mercato estivo. La pressione sulle due società aumenterà man mano che ci avviciniamo alla scadenza del contratto e i tifosi rimarranno con il fiato sospeso in attesa di novità. Le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi potrebbero non solo plasmare il futuro di un giovane talento, ma anche influenzare le strategie di mercato di entrambi i club.

Fonti: The Times, Sky Sports, BBC Sport

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