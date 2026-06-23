23 Giugno 2026

Serena Williams commenta il trasferimento di Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat.

redazione 23 Giugno 2026
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Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks per i Miami Heat

Il mondo della NBA è stato sconvolto dalla notizia della partenza di Giannis Antetokounmpo dai Milwaukee Bucks. Il superstar greco, che ha guidato i Bucks verso il loro primo titolo NBA in 50 anni nel 2021, è stato scambiato con i Miami Heat.

Il campione greco, insieme al potente ala Bobby Portis, si trasferirà in Florida in cambio di Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis e Kel’el Ware.

I Bucks, inoltre, riceveranno la 13ª scelta del Draft NBA 2026, con la possibilità di scambiare scelte di primo turno nel 2030, due scelte di primo turno nel 2031 e 2033, oltre a una scelta di secondo turno nel 2033.

La reazione di Serena Williams all’arrivo di Giannis a Miami

Serena Williams, ex numero uno del tennis e 23 volte campionessa del grande slam, ha reagito con grande entusiasmo alla notizia dell’arrivo di Antetokounmpo ai Miami Heat. Williams, nota per il suo affetto nei confronti della squadra, ha espresso la sua gioia in un video pubblicato sulla pagina Instagram di Wimbledon.

“No! Al team di basket?” ha esclamato sorpresa. “No way! Sì! Sei serio?” ha continuato, chiaramente eccitata all’idea di vedere Giannis indossare la maglia dei Heat. “Finalmente, posso tornare alle partite. Oh, è enorme. Questo mi ha appena reso la giornata.”

La notizia di questa trade ha immediatamente sollevato le aspettative per i Miami Heat, che ora si candidano per competere per il titolo NBA nel 2027, un traguardo che non raggiungono dal 2013, anno in cui la squadra era formata dal leggendario “big three” di LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

I Boston Celtics in corsa per Giannis

Dopo la notizia del trasferimento di Giannis, i Boston Celtics potrebbero essere rattristati dall’opportunità mancata di acquisire uno dei giocatori più dominanti della NBA moderna. Secondo quanto riportato da ESPN, i Celtics avevano tentato con insistenza di ingaggiare Antetokounmpo, offrendo un pacchetto che includeva Jaylen Brown, MVP delle Finals 2024, e due scelte di prima ronda.

Nonostante la delusione per aver perso Giannis, i Celtics rimangono una forza formidabile nella Eastern Conference. La squadra vanta un roster di grande talento, con giocatori come Jayson Tatum e lo stesso Brown, pronti a brillare nella prossima stagione 2026-27.

Con l’impegno e le prestazioni di questi due giocatori, Boston ha tutte le possibilità di contendersi nuovamente il titolo NBA, mantenendo viva la tradizione della franchigia, che è stata campione NBA per ben 18 volte.

In un contesto così dinamico, l’assegnazione di Antetokounmpo ai Miami Heat rappresenta un cambio di paradigma non solo per la squadra della Florida, ma per l’intera lega, rendendo ancora più accese le rivalità tra le squadre della Eastern Conference.

Il trasferimento di Giannis segnerà probabilmente una nuova era di rivalità, poiché i Miami Heat saranno chiamati a ritrovare la loro forma vincente con l’ingresso del greco. I prossimi mesi si preannunciano entusiasmanti per i fan della NBA, con nuove squadre che emergono come contendenti e titani storici che cercano di mantenere il loro status.

Mentre i tifosi dei Bucks si aggiustano a dire addio a Giannis, i tifosi dei Heat si preparano a festeggiare un nuovo capitolo. La stagione che verrà promette di essere una delle più avvincenti della storia recente della NBA.

Concludendo, il trade di Giannis riflette il potere del cambiamento nel mondo dello sport professionistico, che continua a creare nuove storie avvincenti. La competizione è all’ordine del giorno, e i fan di tutto il mondo saranno spettatori di questo drammatico e affascinante spettacolo.

Fonti: ESPN, NBA.com

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