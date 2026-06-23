23 Giugno 2026

Sparatoria alla sede di un’associazione a San Giovanni a Teduccio: indagini in corso.

Anna Gaia Cavallo 23 Giugno 2026
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Forte Condanna dell’Amministrazione Comunale di Napoli

Napoli, 22 giugno 2026 – L’amministrazione comunale di Napoli si è espressa con fermezza in merito a un vile atto intimidatorio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 giugno. È stato perpetrato un attacco alla sede del progetto comunale “Resta a San Giovanni a Teduccio”, ubicato in Via Ferrante Imparato 90, nel quale sono stati esplosi ben sedici colpi d’arma da fuoco.

In una nota ufficiale diramata da Palazzo San Giacomo, il sindaco e la giunta hanno manifestato totale solidarietà agli operatori, professionisti e volontari che quotidianamente operano con impegno e dedizione in questo presidio. “La violenza e la paura non trovano spazio nella nostra Napoli”, è il messaggio chiaro lanciato dall’amministrazione.

Questo episodio ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini, ma ha anche ricevuto un immediato supporto da parte di diverse istituzioni locali e nazionali, sottolineando l’importanza di mantenere alta la guardia contro la criminalità e di sostenere i progetti di inclusione sociale.

Un Attacco alle Radici della Comunità

Diversi esponenti dell’amministrazione hanno evidenziato l’importanza del progetto “Resta”, dedicato all’inclusione sociale, all’educazione territoriale e al supporto psicologico per le fasce più vulnerabili della popolazione. “Sparare contro una sede che opera per il bene comune significa colpire il futuro della nostra città”, ha affermato un rappresentante del consiglio comunale. “È un attacco non solo alla struttura fisica, ma all’intera comunità che beneficia di queste iniziative.”

Il progetto, che si distingue per l’impegno a favorire l’integrazione e il supporto alle persone in difficoltà, è stato attaccato in un momento in cui i suoi servizi erano più necessari che mai. Gli operatori del centro continuano a lavorare instancabilmente per fornire supporto e assistenza, senza lasciarsi intimidire da atti di violenza.

La reazione della comunità locale è stata immediata, con molte persone e organizzazioni che hanno espresso il loro sostegno al progetto e alla lotta contro la camorra e la marginalità. Celebri attivisti e rappresentanti di varie associazioni sociali hanno anche preso parola per ribadire l’impegno collettivo contro la criminalità.

Solidarietà e Impegno per il Futuro

L’amministrazione comunale di Napoli ha espresso riconoscenza alle forze dell’ordine e alla magistratura per i rapidi interventi avviati dopo il delitto. “Confidiamo in una veloce individuazione dei responsabili”, affermano dalla giunta, mentre ribadiscono che non verrà fatto alcun passo indietro nei confronti delle iniziative destinati a migliorare la vita nei quartieri più difficili.

Il messaggio è forte e chiaro: il progetto “RESTA” non si fermerà. Nonostante gli attacchi, la volontà di proseguire con le attività sarà ancor più decisa. Le istituzioni e la comunità si uniscono in un fronte comune contro chi si oppone a un futuro di legalità e prosperità. “La Napoli della solidarietà è al fianco di chi lavora per il bene comune e non ha paura di continuare”, dichiarano i membri del consiglio comunale.

In risposta all’atto criminale, sono già in corso mobilitazioni e incontri di solidarietà, evidenziando l’importanza di continuare a lavorare per una città dove la paura non prevalga, ma dove anzitutto regni la coesione sociale e il supporto ai più bisognosi.

È fondamentale che la cittadinanza continui a sostenere progetti di questo genere e a contribuire attivamente alla costruzione di un ambiente più sicuro e inclusivo. L’impegno a favore della legalità e dell’inclusione è vitale per il futuro di Napoli.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, ANSA, Repubblica.

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