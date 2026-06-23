23 Giugno 2026

Palazzo Reale di Napoli: visita serale fino a mezzanotte a soli 5 euro!

Anna Gaia Cavallo 23 Giugno 2026
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Un Sabato da Re al Palazzo Reale di Napoli

Il 27 giugno 2026, il Palazzo Reale di Napoli ripropone l’atteso evento “Un Sabato da Re”, con un’apertura straordinaria serale dell’Appartamento di Etichetta. L’occasione è perfetta per scoprire le meraviglie storiche del palazzo, a un prezzo speciale di solo 5 euro. Questo appuntamento si inserisce all’interno delle iniziative volte a promuovere la cultura e l’arte, rendendo accessibili i luoghi di interesse storico a un pubblico sempre più ampio.

Orari e Prezzi per l’Accesso al Palazzo

Il Palazzo Reale rimarrà aperto dalle ore 20:00 fino a mezzanotte, facilitando così gli amanti della cultura a visitarlo dopo il calar del sole. L’ultimo ingresso sarà consentito fino alle 23:00. Il biglietto per l’ingresso generale avrà un costo di 5 euro, mentre i visitatori che beneficiano di riduzioni pagheranno solo 2 euro. È importante sottolineare che l’ingresso ridotto è previsto per determinate categorie di visitatori, secondo le agevolazioni stabilite dalla legge.

I biglietti possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria del museo oppure tramite un totem automatico. In alternativa, è possibile procedere all’acquisto online attraverso l’app o il portale ufficiale Musei Italiani, disponibile sul sito dedicato. Non è necessaria la prenotazione per i visitatori singoli, mentre è obbligatoria per i gruppi che superano le 10 persone. Per questi, la possibilità di prenotazione è offerta sia online che in biglietteria, a seconda della disponibilità residua. Gli ingressi per i gruppi sono programmati ogni 20 minuti dalle 20:00 alle 23:00.

È fondamentale notare che, durante l’apertura serale, non sarà possibile accedere a determinati spazi del Palazzo Reale. In particolare, il Giardino Pensile, il Museo Caruso e il Museo della Fabbrica non saranno aperti al pubblico. Questa scelta mira a garantire un’esperienza di visita più concentrata esclusivamente sugli ambienti dell’Appartamento di Etichetta, uno dei punti più affascinanti del palazzo, che conserva opere d’arte e arredi storici di grande valore.

Un altro evento particolarmente atteso nel contesto di “Un Sabato da Re” è la visita “Seconda stella a destra”, un’iniziativa che prevede un’osservazione astronomica sul Belvedere del Palazzo. Questa attività, pensata per combinare la cultura storica con la bellezza del cielo notturno, ha già registrato il tutto esaurito. Tuttavia, per chi non è riuscito a prenotare questa volta, sono previsti nuovi appuntamenti che verranno comunicati nei prossimi giorni, garantendo così a un numero sempre maggiore di partecipanti l’opportunità di vivere questa suggestiva esperienza.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità relative all’accesso e alle attività del Palazzo Reale di Napoli, è consigliabile seguire le pagine social ufficiali e iscriversi alle newsletter. In questo modo, i visitatori potranno ricevere notizie tempestive su eventi, promozioni e opportunità uniche legate alla visita del palazzo.

In un momento in cui la cultura e l’arte sono sottoposte a sfide, iniziative come “Un Sabato da Re” si rivelano fondamentali per incentivare le visite nei monumenti storici. Offrire l’accesso a tariffe contenute permette tantissime persone di avvicinarsi alla cultura, stimolando un senso di appartenenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del nostro Paese.

Fonte: [Palazzo Reale di Napoli](https://www.palazzorealenapoli.beniculturali.it)

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