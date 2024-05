Live Udinese-Napoli: Le formazioni ufficiali. Calzona sorprende tutti

Live Udinese-Napoli, la diretta della partita, le formazioni ufficiali, cronaca e i gol del match della 35 giornata di Serie A 2023/2024.

Il Napoli fa ritorno alla Dacia Arena, teatro della conquista dello Scudetto nella scorsa stagione, per affrontare l’Udinese nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri, attualmente in lotta per un posto in Europa League, si troveranno di fronte una squadra guidata dal napoletanissimo Fabio Cannavaro, che finora ha raccolto solo un punto in due partite.

Udinese-Napoli: formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. A disposizione: Mosca, Padelli, Festy, Success, Davis, Abankwah, Tikvic, Kabasele, Zemura, Pereyra, Pejicic. All. Cannavaro

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Mario Rui, Traorè, Simeone, Ngonge, Mazzocchi, D’Avino. All. Calzona

Le assenze nell’Udinese: Perez, Payero e Lovric out

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con diverse assenze. Cannavaro non potrà contare sugli squalificati Perez e Payero e sull’infortunato Lovric. Le scelte obbligate dovrebbero portare a Ferreira in difesa, Zarraga a centrocampo ed Ehizibue sulla fascia destra, con Lucca supportato da Samardzic e Pereyra in attacco.

Napoli senza Kvaratskhelia

Anche Calzona deve rinunciare a pedine importanti come l’infortunato Kvaratskhelia. Con Raspadori anch’egli indisponibile, sarà Lindstrom a occupare la fascia sinistra del tridente offensivo, favorito su Ngonge. In difesa, Ostigard è pronto a sostituire Juan Jesus, convocato ma non al meglio, mentre a centrocampo si rivedrà Cajuste al posto di Zielinski.

Punti preziosi in palio alla Dacia Arena

All’andata, il Napoli si impose con un netto 4-1 al Maradona, ma ora la situazione è ben diversa. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali, rendendo la sfida alla Dacia Arena ancora più intrigante.

Dove vedere Udinese-Napoli

Udinese-Napoli è visibile su DAZN , il match si può vedere in diretta streaming su DAZN.

Attraverso l’app o il sito di DAZN è possibile guardare la partita tra Udinese e Napoli via telefono, tablet o computer.

La telecronaca di Udinese-Napoli, partita di lunedì 6 maggio, è affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Alessandro Budel.