LIVE Napoli-Lille 0-1

Altra amichevole per il Napoli, che affronta il Lille: il live della partita, le formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo le amichevoli disputate contro Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal, si appresta a concludere il mini-ciclo di test andati in scena durante la lunga pausa per i Mondiali affrontando il Lille (ex squadra di Victor Osimhen) di Paulo Fonseca.

Per gli azzurri, fin qui, il ruolino parla di due vittorie nel ritiro in Turchia contro il club di Antalya e gli inglesi, e del ko casalingo maturato al ‘Maradona’ contro il Sottomarino Giallo.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire al meglio la gara tra Napoli e Lille: dalle formazioni a dove vederla in TV e Streaming.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LILLE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Fonte, Djaló, Weah; André, André Gomes; Cabella, Angel, Zhegrova; Virginius. All. Fonseca.

DOVE VEDERE NAPOLI-LILLE IN STREAMING E TV