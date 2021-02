Live Genoa-Napoli: le formazioni ufficiali, novità in attacco. Meret in panchina

Cronaca live di Genoa-Napoli le formazioni ufficiali con Gattuso che lascia Insigne in panchina e ritorna al modulo 4-3-3.

Gennaro Gattuso ha deciso di lasciare Lorenzo Insigne in panchina dopo l’infortunio contro l’Atalanta in Coppa Italia. Il tecnico del Napoli non ha voluto forzare il capitano che era uscito per una botta al polpaccio. Genoa-Napoli vede il ritorno al 4-3-3 per Gattuso che senza Koulibaly abbandona i tre difensori con Maksimovic al posto del senegalese. Torna titolare anche Mario Rui. Bakayoko ancora in panchina, con Demme titolare. In attacco, senza Mertens infortunato e Osimhen a mezzo servizio, ci sono Politano, Lozano e Petagna.

Nel Genoa c’è la ‘sorpresa’ Pandev che viene lanciato titolare nonostante alla vigilia fosse dato da tutti in panchina. Il tecnico dei grifoni non rinuncia al 3-5-2 che sta dando ottimi risultati da quando Ballardini si è seduto sulla panchina del Genoa.

Genoa-Napoli le formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Politano, Zielinski, Lozano, Petagna. All. Gattuso

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Pandev. All. Ballardini

Dove vederla in tv e streaming

Genoa-Napoli è il match delle ore 20.45, la partita sarà trasmessa sul canale DAzn1, canale 209 di Sky, per i clienti Sky che aderiscono all’offerta Sky-Dazn. Il match può essere seguito anche in streaming e da mobile grazie all’applicazione Dazn.