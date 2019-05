Lite Ancelotti De Laurentiis una bugia. Il Napoli su tre giocatori importanti

La lite Ancelotti De Laurentiis è una grossa bugia. Svelato anche il mistero del post di Katia Ancelotti. Il Napoli prenderà tre giocatori importanti.







Nel pomeriggio si era sparsa la voce di un presunto litigio tra Ancelotti e De Laurentiis, in sede di mercato.

La notizia aveva allarmato i tifosi azzurri che hanno rpeso d’assalto le varie bacheche social. A riportare la calma ci ha pensato la radio ufficiale del calcio Napoli. Il direttore dell’emittente campana, Valter De Maggio, ha chiarito la situazione spiegando lo stato delle cose:

“Ho ricevuto tantissimi messaggi per un post pubblicato da Katia Ancelotti, figlia dell’allenatore del Napoli. Katia ha scritto dopo le partite: “Il calcio è bugia”. I tifosi del Napoli si sono scatenati.

Qualcuno era convinto che parlasse di una rottura tra Ancelotti e De Laurentiis. Ho chiamato Katia Anceotti e mi ha spiegato che quel post era riferito all’ingiustizia subita dall’Empoli contro l’Inter.

Le ho chiesto poi se effettivamente il papà fosse arrivato alle mani con De Laurentiis. Katia mi ha risposto con una fragorosa risata.

Non c’è stata nessuna lite tra Ancelotti e De Laurentiis, tra i due il feeling è totale”.









De Maggio ha poi aggiunto: “Dal summit di mercato tenuto nei giorni scorsi è emerso che il Napoli prenderà ben sei calciatori. Tre di questi saranno molto importanti.

De Laurentiis vuole costruire una grandissima squadra. Altri tre acquisti saranno di prospettiva. Vi faccio un esempio: se non arriva Trippier, arriva Di Lorenzo. Se Giuntoli non prende Kouamé, si vira su Lozano. Occhio poi a Daniele De Rossi: non escludo che possa approdare in azzurro”.