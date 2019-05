Ancelotti e ADl, male il summit di mercato. Sibillino post di Katia Ancelotti

Male il summit di mercato tra Ancelotti e De Laurentiis. Non c’è unità di intenti tra il mister e il presidente. Katia Ancelotti un post sibillino.









Il primo summit di mercato tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis è andato male. La redazione sportiva di radio CRC riporta alcuni retroscena:

“La riunione a casa di Carlo Ancelotti non sembra essere andata bene. In questo momento non c’è unità di intenti tra ciò che vuole il mister e Aurelio De Laurentiis.

Tra giovedì e venerdì i due si rivedranno, non è chiaro se con i ‘guantoni’ o senza, ma ci sarà la necessità di un nuovo meeting.

Il problema è che in questa fase arrivano dei messaggi un po’ contraddittori, come ad esempio quello di Katia Ancelotti che, sui social, ha scritto: ‘Il calcio è una bugia’.

Pare che Carlo Ancelotti non abbia gradito il planning di cessioni e acquisti definito da De Laurentiis: manca la visione comune, il tecnico pensava ad una strategia diversa.

Si spera che nel nuovo meeting tra giovedì e venerdì Ancelotti e De Laurentiis trovino la quadra per andare d’amore e d’accordo. Fumata grigia per lo scorso meeting, aspettiamo il prossimo per capirne di più”.







