L’Inter pensa a Meret, il portiere è oramai il secondo di Ospina

Calciomercato con Alex Meret che piace all’Inter alla ricerca del post Handanovic. Ospina oramai è il titolare al Napoli.

Nel dualismo Meret-Ospina potrebbe infilarsi l’Inter. Secondo quanto riferisce calciomercato.com oramai Gattuso sembra aver fatto la sua scelta puntando su Ospina sempre titolare, cosa che non fa di certo piacere al giovane collega. Così l’Inter si è cominciata ad informare perché sta cercando un portiere di talento per avviare il post Handanovic. A favorire questa voce di calciomercato ci sono i numeri che evidenziano come dall’inizio del 2021 in 11 partite solo in 3 Meret ha giocato titolare. Anche questa sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ci sarà ancora Ospina dal primo minuto. Il portiere colombiano sta fornendo delle ottime prestazioni ed ha un migliore palleggio con i piedi.

La scelta di Gattuso di far giocare Ospina titolare favorisce l’inserimento dell’Inter per Meret. Il giovane portiere ex Udinese ha quasi perso anche il treno della Nazionale e questo incide negativamente sulla voglia di restare in maglia azzurra. I nerazzurri stanno sondando il terreno e secondo calciomercato.com Marotta e Ausilio sarebbero intenzionati a prenderlo, anche se la situazione finanziaria dei nerazzurri non è delle migliori. A favorire l’operazione però ci sarebbe l’agente di Meret, Federico Pastorello che ha una “corsia preferenziale con l’Inter“.