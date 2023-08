Lindstrom sceglie il numero 29: una sfida contro la storia del flop al Napoli

Il nuovo acquisto del Napoli, Jesper Lindstrom, ha scelto il numero che lo accompagnerà nella nuova avventura in maglia azzurra.

Jesper Lindstrom, il nuovo volto del Napoli, ha fatto la sua scelta: il numero che lo accompagnerà in questa nuova avventura calcistica sarà il 29. E’ lo stesso numero di maglia che il danese aveva portato sulle spalle durante la sua esperienza all’Eintracht Francoforte. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, ci ritorna alla mente un’ombra di delusione legata all’ultimo giocatore che aveva indossato questo stesso numero. Un vero e proprio flop, per essere chiari.

Chi ricorda il passato recente del Napoli potrebbe sollevare un sopracciglio al ricordo dell’ultimo giocatore che portò il numero 29 sulla maglia: Leonardo Pavoletti, nell’annata 2017-2018. Quella stagione si rivelò un vero e proprio disastro per l’attaccante italiano, che non riuscì a segnare neanche un singolo gol. Un risultato ampiamente al di sotto delle aspettative e che portò a considerare Pavoletti un autentico flop di mercato.

Un’occhiata ai numeri passati fanno sobbalzare alla mente anche altri nomi che hanno indossato il 29 per il Napoli. Tra questi Pandev, che ha sfoggiato il 29 nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013, ma anche Cristian Bucchi (stagione 2006-2007), Domenico Cristiano (stagione 2001-2002), Thomas Urso (stagione 2000-2001) e Salvatore Bruno (stagione 1997-1998).

Le aspettative per Lindstrom sono alte e l’attenzione è rivolta alla sua possibile convocazione per l’imminente partita di campionato contro la Lazio. Motivo per cui non possiamo fare a meno di sperare che questo numero possa essere un portafortuna per lui, a differenza del suo predecessore.