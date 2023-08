Debutto ‘esplosivo’ di Lindstrom in allenamento: la reazione del gruppo – FOTO

Il nuovo acquisto del Napoli, Jesper Lindstrom, si è allenato per la prima volta a Castel Volturno, dimostrando gran sintonia con i compagni.

Nel suggestivo scenario dell’SSCN Konami Training Center, il Napoli come di consueto ha affrontato la sua sessione mattutina di allenamento in vista della sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 20.45 allo Stadio Maradona. L’obiettivo è la terza giornata di Serie A e gli azzurri si stanno preparando con determinazione.

L’inizio della seduta è stato caratterizzato da una fase di riscaldamento, una pratica ormai consolidata nella routine della squadra partenopea. I giocatori si sono poi dedicati all’allenamento specifico sul possesso palla e alle esercitazioni tattiche, dimostrando impegno e dedizione. La sessione si è conclusa con una vivace partitina a campo ridotto, volta a mettere alla prova le abilità acquisite durante l’allenamento.

L’allenatore Rudi Garcia ha potuto contare sulla presenza di tutti gli uomini in rosa, pronti per il prossimo grande scontro contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un match che promette spettacolo e adrenalina, con entrambe le squadre decise a conquistare la vittoria.

Primo allenamento per Jesper Lindstrom con la maglia del Napoli: gran feeling con i nuovi compagni

Debutto in allenamento con la maglia del Napoli per Jesper Lindstrom, il calciatore danese che ha dimostrato fin da subito una naturale sintonia con i suoi nuovi compagni di squadra. L’arrivo di Lindstrom a Napoli è stato ufficializzato ieri con la firma del contratto in compagnia del presidente Aurelio De Laurentiis, un incontro che ha suggellato l’inizio di questa nuova avventura. Oggi, il giovane calciatore si è immediatamente messo al lavoro, dimostrando il suo spirito di squadra e la sua voglia di mettersi al servizio della squadra.

La società partenopea ha condiviso sul suo sito ufficiale una serie di scatti che ritraggono Lindstrom nel vivo dell’azione, interagendo e collaborando con il resto della squadra. Il feeling immediato che il calciatore danese ha mostrato con i suoi nuovi colleghi è un segno positivo per il suo futuro nel club.