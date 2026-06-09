L’errore che ha fatto perdere a Coco Gauff al Roland Garros: incredibile ma vero!

Coco Gauff: Un’uscita deludente a Roland Garros 2024

Coco Gauff tenterà di lasciarsi alle spalle il deludente esito di Roland Garros 2024, dove la sua corsa si è interrotta troppo presto. Dopo un avvio promettente con vittorie convincenti su Taylor Townsend e Mayar Sherif, entrambi in set secchi, l’aspettativa per il suo prosieguo era alta.

Purtroppo, la sua avventura al torneo parigino è finita inaspettatamente nel terzo turno, quando ha subito una sconfitta contro Anastasia Potapova. Questo risultato scioccante ha trasformato Gauff in uno dei maggiori fiaschi dell’evento.

L’uscita anticipata di Gauff ha sollevato interrogativi tra i fan e gli esperti, specialmente considerando che, da quarta testa di serie, erano riposte elevate aspettative su di lei. L’atleta statunitense aveva infatti trionfato nel torneo l’anno precedente.

Le aspettative alte e la realtà nel torneo parigino

All’ingresso di Roland Garros, le aspettative per Gauff erano alle stelle, acuite dalla sua impressionante prestazione sulle terre rosse nel 2025. Con il maggior numero di vittorie su terra battuta nella WTA, la sua rimonta contro Aryna Sabalenka nella finale dell’anno scorso aveva acceso ulteriormente gli entusiasmi. Ma questo anno, la difesa del titolo si è rivelata un flop. La due volte finalista non è riuscita a trovare il ritmo, cosa evidente nel suo gioco e nella sua linguaggio del corpo.

Nel match contro Potapova, Gauff era partita forte, conquistando il primo set per 6-4. Tuttavia, rapidamente ha perso la sua lucidità. Il match si è concluso in modo drammatico con un punteggio finale di 6-4, 6-7 (1), 4-6 a suo svantaggio. Questo crollo in un momento cruciale ha sorpreso molti, specialmente dopo la sua recente corsa fino alla finale dell’Italian Open, dove era stata sconfitta da Elina Svitolina.

Questa combinazione di risultati ha instillato un senso di delusione: molti sostenevano che Gauff dovesse e potesse fare di più a Parigi. Su di lei gravava non solo la responsabilità di essere la detentrice del titolo, ma anche le aspettative derivanti dalle sue recenti performance di alto livello.

Altre delusioni americane a Roland Garros

Gauff non è stata l’unica americana a lasciare Parigi con un gran rammarico. Jessica Pegula e Taylor Fritz hanno anch’essi subito eliminazioni inaspettate, che hanno catturato l’attenzione degli appassionati. Pegula è stata sconfitta da Kimberly Birrell, mentre Fritz ha subito una sconfitta contro Nishesh Basavareddy. Entrambi i rispettivi avversari sono stati eliminati nel turno successivo, intensificando il rammarico per le occasioni sprecate.

In un ulteriore colpo di scena, il numero uno del mondo tra gli uomini, Jannik Sinner, ha abbandonato il torneo anzitempo. Sinner, favorito per la vittoria, è stato sorpreso da Juan Manuel Cerundolo, determinando uno dei risultati più inaspettati nella storia recente degli Slam. Con la sua sconfitta, il cammino verso il titolo si è aperto per Alexander Zverev, il quale ha infine conquistato il trofeo, mentre sul lato femminile, Mirra Andreeva ha trionfato, portando a casa il titolo.

Le sorprese e le delusioni rimarranno ricordi vivaci per i tifosi e per gli atleti coinvolti. Per Gauff, questo esito potrebbe rappresentare un punto di riflessione e crescita per le sue future competizioni. È evidente che la pressione e le aspettative sono elevate, ma con la sua giovane età e il talento che ha dimostrato, le chance di un ritorno trionfale non sono da escludere.

Concludendo, Roland Garros 2024 ha messo in luce le incertezze del tennis femminile e maschile, evidenziando quanto sia importante mantenere la resilienza di fronte alle avversità.

Fonti: WTA Tennis, Roland Garros Official Site.

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