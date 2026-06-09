Napoli, un giovane spara a un disabile per ricevere like: arrestato dalla polizia.

Violenza a Napoli: un giovane ferito in una vendetta social

Un grave episodio di violenza ha colpito il quartiere Arenaccia di Napoli, dove un ventinovenne è stato ferito a una gamba in quella che sembrerebbe una vendetta personale scaturita da un “like” sui social media. La vittima, già disabile a causa di una precedente perdita dell’uso di un arto, ora rischia di compromettere ulteriormente la sua mobilità e di essere costretta su una sedia a rotelle.

Il giovane ferito, nipote di un noto affiliato al clan Contini, ha subito un agguato da parte di un aggressore che, secondo le indagini, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: porto e detenzione illegale di arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Questo incidente mette in luce la questione preoccupante della violenza giovanile e dell’uso sconsiderato delle armi nei quartieri popolari della città.

Il movente dell’aggressione sarebbe scaturito da un apprezzamento social rivolto alla fidanzata dell’aggressore, anziché da un tentativo di rapina. Dopo essere stato colpito, il ventinovenne ha riferito inizialmente di essere stato derubato del cellulare, ma, assistito dal suo avvocato, ha successivamente raccontato agli investigatori la dinamica completa dell’accaduto.

La confessione dell’aggressore

Il presunto aggressore, illuminato dagli interrogatori condotti dalla polizia, ha ammesso le sue responsabilità di fronte agli agenti presenti. Secondo quanto da lui dichiarato, il colpo di pistola sarebbe avvenuto al termine di una discussione accesa. Durante l’interrogatorio, il giovane ha espresso pentimento per l’accaduto, dichiarandosi consapevole della gravità del suo gesto.

Nonostante le iniziali dichiarazioni confuse della vittima, gli investigatori avevano già raccolto elementi significativi sull’accaduto, suggerendo un quadro di violenza in continua escalation. Dopo aver sparato, l’aggressore avrebbe anche minacciato la vittima, pronunciando la frase: “Ringrazia perché non ti ho ucciso”. Prima di fuggire con uno scooter, ha sottratto alla vittima un orologio Rolex Daytona e il telefono cellulare. Quest’ultimo è stato successivamente rinvenuto in un negozio di alimentari, grazie a una trattativa tra la moglie del ferito e la madre dell’aggressore.

Il caso solleva interrogativi sul clima di paura e violenza che aleggia nel quartiere e sulla crescente normalizzazione di tali episodi, alimentati da conflitti banali e dall’uso distorto dei social media come strumento di vendetta.

Le condizioni della vittima e la risposta della comunità

La vittima, attualmente ricoverata in ospedale, ha subito un intervento chirurgico delicato, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi riguardo alla possibilità di recuperare l’uso della gamba colpita. Le condizioni cliniche del giovane rimangono gravi, e cresce la preoccupazione che possa perdere definitivamente la mobilità e vivere in una sedia a rotelle.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulle problematiche legate alla violenza giovanile e alla facilità con cui le armi circolano nei quartieri popolari di Napoli. La paura che ciò possa diventare un fenomeno sempre più comune è tangibile. Le forze dell’ordine, coordinate dal dirigente Mario Grassia, stanno operando per arginare questa deriva violenta, ma i segnali sono preoccupanti.

Il contesto in cui si è svolto l’agguato mette in evidenza la fragilità dei rapporti interpersonali tra i giovani e l’influenza negativa delle dinamiche sociali online. La risoluzione pacifica dei conflitti appare sempre più difficile, e il rischio è che anche piccoli dissidi possano sfociare in episodi violenti.

In sintesi, la società napoletana deve affrontare una sfida importante: promuovere la sicurezza nei quartieri e prevenire la spirale di violenza, incentivando il dialogo e il rispetto reciproco tra i giovani. È fondamentale un’azione di sensibilizzazione che coinvolga tutti, istituzioni, scuole e famiglie, per educare le nuove generazioni a gestire i conflitti in modo costruttivo e pacifico.

Fonti ufficiali: ANSA, Il Corriere della Sera, La Repubblica.

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