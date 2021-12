Leicester-Napoli, Rodgers: “Nessuna paura, possiamo fare bene”

Brendan Rodgers parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Leicester, gara di Europa League che si gioca giovedì 9 dicembre. Il tecnico ha qualche sette giocatore indisponibili, ma può recuperare Tielemans. Una situazione molto complicata anche per il Napoli che pure ha fuori calciatori come: Osimhen, Anguissa, Kouliblay e Insigne.

Leicester – Rodgers in conferenza stampa

“Abbiamo avuto problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans ha viaggiato con noi, si è allenato ed è disponibile” ha detto il tecnico del Leicester. L’allenatore non si è voluto sbilanciare sugli indisponibili: “Ci sono sette calciatori non disponibili, capirete dalla rifinitura chi non è a disposizione“. Anche Rodgers, come Spalletti, non vuole alibi: “Penso solo alla partita ed niente altro, non siamo al top ma dobbiamo pensare una gara per volta”.

Il tecnico del Leicester dice di essere “fiducioso per la partita col Napoli“. Rodgers aggiunge: “Nelle ultime settimane non siamo stati brillanti ma siamo molto fiduciosi per la partita con il Napoli e vogliamo fare un’ottima prestazione, abbiamo la possibilità di avere il destino nelle nostre mani e dobbiamo sfruttare questa occasione“.