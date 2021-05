Le prime parole di Mourinho alla Roma, la carica del nuovo allenatore

La Roma ha dato l’annuncio ufficiale: Josè Mourinho è il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico portoghese ritorno in Italia ed in Serie A dopo aver lasciato la guida dell’Inter in quel famoso 2010 ed aver conquistato il Triplete. Dopo l’esperienza con i nerazzurri il tecnico ha allenato panchine prestigiosissime come quella del Real Madrid, Chelsea, Manchester United e Tottenham.

Mourinho il palmares

Nella sua lunga carriera Mourinho ha vinto tantissimi trofei. Quelli più celebri sono sicuramente legati alla Champions League vinta con il Porto ed il Triplete con l’Inter.

Champions League: 03/04 Porto; 09/10 Inter

Campione Inghilterra: 04/05 Chelsea; 05/06 Chelsea; 14/15 Chelsea

Coppa d’Inghilterra: 06/07 Chelsea

Coppa di Lega inglese: 04/05 Chelsea; 06/07 Chelsea; 14/15 Chelsea; 16/17 Manchester United

Supercoppa Inghilterra: 05/06 Chelsea; 16/17 Manchester United

Campione di Spagna: 11/12 Real Madrid

Supercoppa Spagnola: 12/13 Real Madrid

Coppa Spagnola: 10/11 Real Madrid

Campione d’Italia: 08/09 Internazionale; 09/10 Internazionale

Coppa Italia: 09/10 Internazionale

Supercoppa Italiana: 08/09 Internazionale

Campione Portogallo: 02/03 Porto; 03/04 Porto

Coppa Portoghese: 02/03 Porto

Coppa Uefa: 02/03 Porto

Europa League: 16/17 Manchester United

Mourinho è l’unico allenatore che ha vinto più volte sia la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League che la Coppa UEFA/UEFA Europa League. Mourinho è appena il terzo allenatore che ha vinto più di una volta più di una competizione UEFA dopo Nereo Rocco e Sir Alex Ferguson.

Mourinho è il terzo allenatore che ha vinto la Coppa UEFA/UEFA Europa League con due squadre: gli altri sono Giovanni Trapattoni (Inter 1977, Juventus 1991, 1993) e Rafael Benítez (Valencia 2004, Chelsea 2013).

Mourinho: le dichiarazioni