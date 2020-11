Le canzoni per Maradona: la playlist da brividi su Spotify

Cinquantaquattro canzoni per Diego Armando Maradona, la playlist di Spotify per il più grande di tutti i tempi.

Avete mai visto così tante canzoni dedicate ad un uomo che fino a qualche giorno fa era ancora in vita? Ebbene una playlist di Spotify mette in evidenza 54 canzoni dedicate a Diego Armando Maradona, il calciatore più forte che abbia mai calcato un campo da calcio. Ma è quello che ha fatto Maradona ad ergerlo al grado di divinità pagana per il popolo argentino e quello napoletano. Con le sue giocate sul rettangolo di gioco, le interviste fuori dal campo, le battaglie per a favore dei più deboli ha saputo suscitare amore e passione. Sentimenti fortissimi che inevitabilmente hanno ispirato cantanti e musicisti, producendo canzoni e playlist tutte dedicate a Diego Armando Maradona.

Da ‘La Mano de Dios’ di Rodrigo, passando per ‘La Vida Tombola’ di Manu Chao alla celeberrima ‘Live Is Life’ di Opus che accompagna Maradona mentre palleggia e danza poco prima dell’avvio della semifinale di Coppa Uefa tra Napoli e Bayern Monaco giocata il 19 aprile 1989. Quelle note hanno sottolineato la vera essenza dell’ex numero 10 del Napoli, la sua classe naturale, il suo genio immenso, capace di vivere con serenità un momento così delicato come quello di una semifinale di calcio.

Ma lui era Diego Armando Maradona, quello a cui sono state dedicate 54 canzone e che oggi ritroviamo raccolte in playlist di Spotify col nome Gracias Diego. Ha sempre saputo di essere il più grande di tutti, ma non lo ha fatto mai pesare a nessuno a cominciare dai suoi compagni di spogliatoio. Un aspetto ricordato anche da Celestini proprio all’indomani della morte di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro è stato sempre al fianco dei suoi compagni, mai una parola negativa, ma sempre propositivo e pronto a caricare chi indossava quella maglia azzurra.