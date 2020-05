Le big d’Europa su Koulibaly, il Real ci ha provato con una mega offerta

Calciomercato Napoli con Kalidou Koulibaly protagonista di un’attenzione da parte dei grandi club d’Europa, Psg, Manchester United e Real Madrid.

La stagione non è cominciata nel migliore dei modi per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Senegal dopo la Coppa D’Africa non ha fatto registrare grandi prestazioni e anche l’infortunio lo ha frenato. Le sue doti, però, restano indiscusse. Così le voci di calciomercato intorno a Koulibaly sono sempre molteplici. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Real Madrid starebbe pensando seriamente a prendere il difensore, anche perché Zinedine Zidane può vantare ottimi rapporti con Ramadani, agente del difensore del Senegal.

Ma oltre alla squadra spagnola ci sono anche Psg e Manchester United in corsa, a cui si aggiunge la “novità Liverpool”. Lo stesso Corriere dello Sport rivela che già un anno fa il Real Madrid fece recapitare, tramite Ramadani, un’offerta da 90 milioni di euro al Napoli per acquistare Koulibaly. In quel caso gli azzurri decisero di non vendere il calciatore ed ancora oggi il presidente Aurelio De Laurentiis è più che intenzionato a non svendere il calciatore, forte anche di un contratto che scade nel 2023.