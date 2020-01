Lazio-Napoli: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli, tutti gli aggiornamenti dell’ultimo minuto. Dove vedere la partita in tv e streaming.

La 19a giornata di Serie A vedrà contrapporsi Lazio-Napoli. La partita si giocherà stadio Olimpico di Roma alle ore 18.00. Le probabili formazioni di Lazio-Napoli vedono un Gennaro Gattuso in estrema difficoltà. Il tecnico che ieri ha parlato in conferenza stampa, dovrà rinunciare in difesa a Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Meret e Malcuit. I nuovi acquisti Diego Demme e Stanislav Lobotka non potranno giocare, per il primo mancano dettagli burocratici, il secondo sosterrà oggi le visite mediche. Problemi anche in attacco dove Dries Mertens e Amin Younes non sono stati convocati. Il belga è rimasto ad Anversa a farsi curare per un problema muscolare, ma le sirene di mercato sono sempre più forti per il calciatore. Il tedesco ieri non si è allenato a causa di una febbre ed è rimasto a Castel Volturno.

Lazio-Napoli: le ultime sulla formazione

Nella Lazio di Simone Inzaghi lanciata verso lo Scudetto non ci sono grandi assenze, ma resta qualche dubbio. Il tecnico avrà Senad Lulic, il capitano stringe i denti e va in campo mentre preoccupa Joaquin Correa. L’argentino e punto cardine della squadra sicuramente non giocherà dal primo minuto, ma verrà portato in panchina per lanciarlo in campo a partita in corso. In difesa Marusic è ancora out, mentre in attacco spazio alla coppia Immobile-Caicedo.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

Napoli, la probabili formazione (4-3-3) – Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Dove vederla in tv e streaming

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli si potrà vedere in Tv Attraverso l’emittente satellitare Sky, il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satelitte o sui canali 473 e 483 del digitale terrestre). Attraverso Sky a diretta streaming di Lazio-Napoli sarà visibile con Sky Go su dispositivi mobili, PC, notebook e tablet.