Lavezzi, il figlio rompe il silenzio: “Nessuna overdose. Inventate cose che non sono vere”

Ezequiel Lavezzi smentisce voci di overdose con il sostegno del figlio. Il calciatore argentino rassicura i fan sulla sua salute e conferma la ripresa.

La leggenda del calcio argentino, Ezequiel Lavezzi, ha deciso di porre fine alle voci che circolano sulla sua salute, con il sostegno inequivocabile del figlio Tomas, che ha scelto Instagram per far chiarezza sulle speculazioni in corso.

L’ex stella del Napoli e del Paris Saint-Germain è stato recentemente oggetto di molte speculazioni riguardo al suo stato di salute dopo un ricovero per una ferita. Tuttavia, le voci sulla sua presunta overdose sono state smentite categoricamente da Tomas Lavezzi, che ha condiviso un messaggio chiarificatore sui social.

“Mio padre sta bene e in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono,” ha dichiarato il giovane Lavezzi sulla sua storia di Instagram.

Le voci erano circolate incontrollate nelle ultime settimane, alimentate dai dubbi sulla salute del calciatore argentino. La reazione del figlio sembra essere stata una risposta diretta alle speculazioni, sottolineando che Ezequiel Lavezzi non solo sta bene, ma è anche sotto cure mediche adeguate.

La tensione sembra ormai essersi risolta, con l’immagine recente pubblicata da Tomas che ritrae la famiglia Lavezzi unita. Nel post, il giovane scrive: “Che bello poter condividere le cose insieme con voi. La fortuna più grande che ho.”

Lavezzi, che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei tifosi partenopei, sembra concentrato sulla ripresa dopo l’incidente in Uruguay e il periodo di recupero in Argentina. Con il chiarimento del figlio, speriamo che le voci infondate vengano rapidamente dimenticate, consentendo a Ezequiel Lavezzi di concentrarsi esclusivamente sulla sua salute e sul suo benessere.