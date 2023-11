Laudisa: “Mazzarri chiamato per un motivo. In pochi hanno notato un particolare dopo l’Union”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, commenta il ritorno di Mazzarri al Napoli e l’importanza dell’aspetto psicologico nella gestione della squadra.

Notizie calcio Napoli – Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha condiviso le sue riflessioni sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli.

Il Ritorno di Mazzarri: Una Sfida Psicologica

“Quello che può fare Mazzarri al Napoli? È un bell’interrogativo perché tornare a Napoli dopo tanto tempo con una squadra importante fa rimettere in gioco Mazzarri anche dopo i problemi di salute che ha avuto,” ha detto Laudisa, sottolineando che “Sarà decisivo anche l’aspetto psicologico più che dal punto di vista tecnico.”

La Gestione del Modulo e dei Giocatori

Laudisa ha evidenziato l’importanza del turnover sotto la guida di Mazzarri: “Giocatori come Elmas e Simeone avranno una grande carica perché con Garcia non si sono mai visti. Per la questione modulo credo parta dal 4-3-3 per mettere a proprio agio i calciatori.”

Il Ruolo di De Laurentiis e la Gestione di Garcia

Riguardo il presidente Aurelio De Laurentiis, Laudisa ha osservato: “La vicinanza eccessiva di un presidente alla squadra in assoluto è innaturale. Credo che la scelta di Mazzarri dimostri che De Laurentiis abbia capito che sia meglio mettersi in secondo piano.”

Le Sfide Future e l’Importanza della Serenità

Guardando al futuro, Laudisa ha sottolineato: “Il filotto di partite che aspetta il Napoli? È arrivato per questo, è un’impresa che gli si chiede. La sua freschezza mentale deve essere l’arma in più di questa squadra.”