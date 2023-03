L’Argentina convoca Simeone, Spalletti: “Gli brillavano gli occhi…”

Giovanni Simeone è stato convocato dall’Argentina, Luciano Spalletti svela la reazione dell’attaccante del Napoli.

Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Atalanta ha parlato anche della convocazione di Giovanni Simeone con l’Argentina. Il tecnico del Napoli ha detto: “Spesso ci informiamo e ci confrontiamo con i calciatori. Quando abbiamo parlato di questo argomento con Simeone, gli brillavano gli occhi. Lui è un sanguigno che nutre grande affetto verso la sua patria e per la sua nazionale. Per i sudamericani, poi, questo sentimento è ancora più sviluppato“.

Poi Spalletti ha aggiunto: “Ha dimostrato di potersi meritare la convocazione anche giocando poche partite, perché lui lancia sempre un messaggio indelebile per chi lo vede e lo valuta. Offre sempre una grande prestazione, aiutando la squadra e dando il massimo per tutto il gruppo“.