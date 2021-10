Lapo Elkann disegna il nuovo logo della FIGC: “Una delle emozioni più grandi della mia vita”

Il nuovo logo della FIGC disegnato da Lapo Elkann. l’immagine ispirata ai vecchi palloni da calcio è stata realizzata da Italia Independent, agenzia creativa del rampollo di casa Agnelli.

Svelato il nuovo logo istituzionale della Federazione italiana gioco calcio. Dalla maglietta in stile Rinascimento a un rinnovamento dell’immagine della Figc, con il nuovo logo che ha preso ispirazione dall’estetica dei primi palloni da calcio. Il nuovo logo della FICG è stato disegnato da Lapo Elkan, che su Twitter non trattiene l’emozione e scrive: “Disegnare il logo della FIGC è una delle emozioni più grandi della mia vita…quasi pari a quella di sposarsi “



Lapo sul nuovo logo durante la presentazione ha poi aggiunto: “Disegnare il logo della Figc è per me motivo di estremo orgoglio e felicità; da italiano non c’è nulla che può rendermi più fiero. Tutto accade in un momento topico per la Federazione e appena dopo la entusiasmante vittoria degli Azzurri a Euro 2020“.

Sono onorato e grato al Presidente Gravina per avere scelto il mio team e me per realizzare uno dei loghi più emblematici della nostra amata Italia. Il logo che abbiamo disegnato coniuga la tradizione gloriosa della Federazione con l’innovazione e l’autorevolezza, elementi propri del nostro Paese e dei suoi abitanti”.

Il nuovo logo della FIGC disegnato da Lapo voluto anche per stare al passo con i tempi, come spiegato da Gravina:

“Oggi abbiamo un nuovo singolo in cui riconoscersi, che parte dalla nostra tradizione e si proietta verso le sfide del futuro. Lavoriamo ogni giorno per una Figc sempre più moderna: siamo consapevoli che lo sviluppo del calcio passi anche attraverso una crescita culturale che stiamo promuovendo in tutti i settori del nostro mondo”. In chiusura Gravina ha voluto ringraziare Lapo Elkann e tutti coloro che hanno pensato a disegnare il logo: “Desidero ringraziare Lapo e Independent Ideas per aver interpretato al meglio le motivazioni che contraddistinguono il nostro lavoro”.