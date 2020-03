La Uefa favorevole a dare lo scudetto alla Juve, ecco lo scenario

I campionati sono fermi e domani ci sarà una call conference con le 5 federazioni europee per discutere del futuro del calcio. Possibile scudetto Juventus.

La Uefa consiglia di assegnare lo scudetto alla squadra che si trova prima in classifica al momento del termine anticipato del campionato, lo scrive sportmediaset. Dunque se non ci fossero i tempi tecnici per recuperare le partite bloccate da coronavirus, in Italia lo scudetto sarebbe assegnato alla Juventus. In questo modo sarebbe stata decisiva la partita vinta dalla Juventus con l’Inter giocata in piena emergenza da covid 19. La decisione finale spetterà alle singole federazioni, ma per ora questa è l’indicazione che arriva dal massimo organismo del calcio europeo.

Qualora il campionato non riuscisse a ripartire allora la classifica sarebbe cristallizzata, con essa anche le posizioni Uefa, Champions League, Europa League. In questo caso il Napoli sarebbe qualificato all’Europa League.Discorso diverso invece per promozioni e retrocessioni, su cui le singole federazioni potranno decidere autonomamente. Sulla questiona questa mattina è intervenuto anche il presidente federale Gabriele Gravina, che ha sottolineato lo stato di estrema incertezza che vive il campionato.