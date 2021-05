La Superlega non si è mai sciolta: clamoroso, ecco il documento

La Superlega esiste ancora e non si è mai sciolta, lo rivela un documento pubblicato dai media spagnoli. I 12 club fondatori che l’hanno costituita sono ancora all’interno del progetto, nonostante più volte abbiano ribadito la volontà di uscirne. Mentre la Uefa va allo scontro con Juventus, Real Madrid e Barcellona, che rischiano la Champions League, si viene a sapere che la Superlega è ancora integra e nessun club ne è mai uscito, compresi Milan e Inter.

Il documento è stato pubblicato da El Confidencial, che ha ottenuto in esclusiva il contratto firmato dalle squadre europee. Dopo l’annuncio della creazione tutti i club, tranne Juventus, Real Madrid e Barcellona, avevano fatto immediatamente un passo indietro. A questo punto le attenzioni di Ceferin, con minacce di squalifica, si erano concentrate solo su questi tre club. Invece si scopre che il gruppo è ancora ufficialmente formato in una società.

Superlega: la società esiste ancora

Come si può leggere dal documento i “fondatori hanno concordato di possedere congiuntamente e in parti uguali la European Super League Company SL, una società a responsabilità limitata che possiederà e gestirà la Super Lega direttamente e attraverso una serie di affiliate“. Dalla Spagna, però, fanno sapere che nessuna delle società ha rinunciato alle azioni.

Come spiegato da Bloomberg c’è anche un altro fattore che tiene insieme le 12 squadre di Superlega. La J&P Morgan, società che ha finanziato al Superlega investendo 4 miliardi, si è assicurata la permanenza vincolate da parte dei club per almeno due anni. Intanto Uefa e Fifa sono state portate davanti alla Corte dell’Unione europea in seguito all’intervento del tribunale di Madrid per “violazione delle regole sulla concorrenza dell’Unione Europea”. Se il tribunale gli dovesse dare ragione, allora Uefa e Fifa perderebbero la loro posizione dominante.