La Roma punta Milik: il polacco può diventare l’erede di Dzeko

Spazio al calciomercato su Gazzetta dello Sport con la Roma interessata a Milik del Napoli, il polacco può essere l’erede di Dzeko che piace all’Inter.

Intreccio di calciomercato che vede coinvolte Napoli, Roma e Inter. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport la Roma è interessata a Arkadiusz Milik del Napoli. L’attaccante polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 ma la trattativa per il rinnovo è naufragata oramai da tempo. I giallorossi stanno pensando a Milik come possibile sostituto di Dzeko che piace molto all’Inter.

Il Napoli per Milik continua a chiedere 50 milioni di euro per cedere il polacco, ma la Roma non ha questa disponibilità economica. Per questo il club giallorosso mette sul pianto Under, esterno di fascia già avvicinato al club azzurro. Un intreccio importante che il Napoli potrebbe valutare, ma deve fare i conti con la volontà del giocatore di andare alla Juventus.

Roma e Milik: tutte le alternative

Proprio la società di Agnelli è la squadra più forte su Milik, in pratica i bianconeri hanno già un accordo di massima con il calciatore che ha espresso la sua volontà di raggiungere mister Sarri. Anche Tottenham e Atletico Madrid sono interessati al polacco, ma per ora la Juventus resta sempre in pole position nella testa dell’attaccante.

La novità della Roma che punta Milik potrebbe cambiare le carte in tavola. Per i giallorossi si era parlato della possibilità di prendere Cavani, ma l’ingaggio dell’uruguaiano è davvero molto alto per un club in grossa difficoltà economica. Milik potrebbe essere la soluzione giusta, ma ora toccherà ai dirigenti giallorossi cercare di convincere il calciatore al società di Aurelio De Laurentiis. Intanto il club partenopeo ha praticamente definito l’operazione che porta Victor Osimhen, virtualmente è già un calciatore del Napoli. La definizione della trattativa dovrebbe arrivare entro un paio di giorni.