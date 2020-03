La Pro Vercelli si ferma per il Covid-19: “Non ci importa perdere a tavolino”

Clamorosa decisione del presidente della Pro Vercelli che ha deciso si fermare tute le attività sportive, anche allenamenti e amichevoli.

“Stop ad allenamenti, amichevoli e partite ufficiali fino alla fine dell’emergenza coronavirus” questa la decisione presa dal presidente Massimo Secondo della Pro Vercelli che milita nel girone A di Serie C. La decisione è perentoria e non ammette alcuna deroga: “Non ci interessa di perdere a tavolino, noi ci fermiamo“. Lo stesso numero uno della squadra piemontese ha fatto sapere che i calciatori continueranno “ad allenarsi ma in piccoli gruppi ed in piena sicurezza”.

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha chiesto alla Serie A di fermarsi, lo ha fatto con un appello attraverso i social. Da più parti si spinge per una sospensione di tutti i campionati e non solo quello di Serie A, fino a quando non sarà risolta l’emergenza coronavirus sul territorio nazionale. Intanto dall’Uefa non arrivano ancora indicazioni e per ora è conferma la partita Barcellona-Napoli che si giocherà a porte chiuse.