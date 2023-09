La Repubblica lancia la bomba: “La posizione di Garcia è meno solida. Ecco cosa trapela”

La posizione di Garcia è in bilico: il presidente De Laurentiis non gli concederà fiducia illimitata. Lo rivela La Repubblica.

CALCIO NAPOLI. La posizione di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli si è fatta meno solida dopo le ultime prestazioni degli azzurri. In particolare, come scrive Repubblica, la sconfitta con la Lazio e il sofferto pareggio di Genova hanno indebolito la credibilità del tecnico francese agli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo il quotidiano, Garcia al momento non rischierebbe l’esonero immediato, ma il suo futuro passa dalla necessità di un’inversione di rotta già a partire dalla sfida di Champions League di stasera contro il Braga. Il patron azzurro, che guarderà la gara in tv, non concederà infatti al mister una fiducia illimitata.

Come si legge su Repubblica, De Laurentiis è pronto a giudicare con severità il cammino del Napoli nelle prossime settimane. Starà a Garcia cambiare marcia e dimostrare di essere l’uomo giusto per guidare gli azzurri. Il tecnico si è detto sereno, ma sa bene che deve passare dalle parole ai fatti se vuole conservare il posto.

La sfida in Portogallo può già essere un crocevia importante per il suo futuro. Serve una reazione convincete sul piano del gioco e del carattere. De Laurentiis osserverà con attenzione, in attesa di risposte concrete. La fiducia nei confronti di Garcia non può essere illimitata: il francese è avvisato.