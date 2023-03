La Mls vuole il Napoli negli USA: scontro con Insigne

La Mls vuole una tournée del Napoli negli USA, si pensa ad un torneo con i Toronto di Lorenzo Insigne.

L’appeal del Napoli a livello internazionale cresce sempre di più, il gioco espresso dalla banda Spalletti sta affascinando il mondo, fino ad arrivare anche negli Usa. Del Napoli e di alcuni suoi protagonisti hanno parlato il New York Times, ad esempio, ma anche altri grandi quotidiano europei. Insomma l’effetto Napoli sul mondo è devastante, non solo per lo scudetto che sta per vincere ma per la qualità di gioco che esprime la squadra partenopea.

USA: la Mls chiama il Napoli

In questi anni De Laurentiis è sempre stato contrario a viaggiare in giro per l’Europa e per il mondo. Il patron azzurro ha sempre detto chiaramente che preferiva organizzare amichevoli in Italia durante il periodo estivo per permettere una preparazione migliore ai suoi giocatori.

Secondo quanto scrive Il Mattino piovono inviti per Napoli da sponsor in: Cina, Giappone, Sudamerica e Baku. Sempre sul quotidiano si legge che negli Usa la Mls ha invitato il Napoli per una serie di 4 amichevoli. Tra le squadre interessate c’è anche il Toronto di Lorenzo Insigne. A quanto pare gli organizzatori sarebbero pronti a fare follie per avere gli azzurri negli Stati Uniti.

Eppure pare che De Laurentiis non voglia cambiare idea e preferisca che i calciatori restino tra il Trentino e l’Abruzzo durante la fase di preparazione estiva. Preparazione che si terrà ancora una prima parte a Dimaro, mentre la restante si svolgerà a Castel di Sangro.