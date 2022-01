La Lazio di Sarri non vince nemmeno con l’Atalanta a pezzi

Lazio-Atalanta termina 0-0, la squadra di Gasperini resiste nonostante i nove calciatori indisponibi. Una brusca frenata sia per l’Atalanta che la Lazio, ma i nerazzurri hanno più attenuanti viste le numerose assenze. Giocatori importanti visto che Gasperini ha dovuto rinunciare a: Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Gosens, Malinovskyi, Ilicic, Zapata, Muriel.

La Lazio di Sarri però non riesce ad andare oltre il pareggio. Un primo tempo di nulla assoluto lascia spazio ad una ripresa più frizzante in cui Zaccagni colpisce un palo, poi quasi più nulla. La Lazio ha tenuto palla ma ha inciso molto poco. Non ci è riuscita nemmeno quando Gasperini ha fatto entrare o giovani della Primavera. Alla fine il pareggio sorride all’Atalanta e lascia una Lazio incompiuta. Il pareggio dell’Atalanta, che ha una partita in meno, potrebbe favorire il Napoli che gioca con la Salernitana. In caso di vittoria gli azzurri possono guadagnare due punti sui nerazzurri che lottano per la Champions League.