La classifica non aspetta nessuno, Napoli è il momento di ripartire

Il Napoli di Gennaro Gattuso ha collezionato un solo punto nelle ultime tre partite, persi i big match con Lazio e Inter.

Il Napoli ha fatto degli enormi passi indietro, lo si può dire tranquillamente, senza il timore di essere smentiti. Perdere gli scontri diretti con Inter e Lazio lascia l’amaro in bocca ai tifosi azzurri ed alla stessa squadra, pareggiare con il Torino ultimo in classifica, fa capire lo stato in cui si trova la truppa di Gattuso. Solo un punto nelle ultime tre partite è veramente troppo poco. Ma la questione dei numeri non è l’unica ad interessare i tifosi, più preoccupati delle prestazioni della squadra. Se con l’Inter la sconfitta era immeritata con la Lazio e contro il Torino si è vista in campo una squadra senza forse, fisiche e mentali. Un campanello d’allarme suonato in casa azzurra che deve far riflettere.

Eppure non tutto è perduto perché guardando la classifica il Napoli si trova ad un solo punto dalla zona Champions, obiettivo minimo stagionale, mentre il vertice dalla classifica dista ben 9 punti anche se gli azzurri hanno una partita in meno rispetto al Milan. Il recupero della sfida con la Juventus potrebbe dare potenzialmente tre punti agli uomini di Gattuso, che allo Stadium, però, non andranno a fare una passeggiata. Per riuscire a prendere quei tre punti fondamentali bisognerà ritrovare lo spirito giusto e la cattiveria agonistica prima, ma anche un gioco corale, che ora sembra smarrito.

Il 29 si riprendono gli allenamenti e toccherà a Gattuso ed al suo staff cercare di recuperare i calciatori, sprofondati in un pantano di lentezza e prevedibilità nelle ultime uscite. Col Torino solo la perla di Insigne ha salvato il Napoli, ma a lungo andare serve la forza della squadra e non quella del singolo. Ecco perché si pensa anche a qualche mossa sul mercato, nonostante quella di gennaio sia una sessione davvero molto complicata.