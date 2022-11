Corriere dello Sport: Kvaratskhelia-Osimhen Blue Brothers, la coppia che vale 200 milioni

Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen la coppia di attaccanti del Napoli vale 200 milioni di euro e piace a tutta Europa.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha fatto faville in Champions League vincendo 5 gare su 6 e accedendo da prima in classifica agli Ottavi di finale dove sfiderà il Francoforte. La squadra è stata trascinata da Kvaratskhelia e anche da Osimhen, che però ha saltato qualche match a causa di un infortunio. Ma i due attaccanti sono i protagonisti assoluto di questo inizio di stagione.

“E loro stessi, Osi e Kvara, sono i volti in copertina di una squadra piena di facce belle, giovani, sfrontate, affamate. Parabola pazzesca per entrambi, sì, ma il sospetto era già fondato

all’alba della stagione della rivoluzione: talenti esuberanti, un mago giocoliere e un guerriero volante, che sin dai ritiri estivi avevano cominciato a spiegare quanto micidiale potessero

essere le rispettive armi. Grandi loro, grandissimo Spalletti a plasmarli, mescolarli e soprattutto a pungolarli anche dopo prestazioni chic: il fiato sul collo come quello di un maestro vecchia scuola e la crescita tattica al servizio della comunità” scrive Corriere dello Sport.

Osimhen e Kvaratskhelia Blue Brothers: il valore di mercato

Quindici gol in due, nessuno ha fatto meglio della coppia d’attacco del Napoli, che può vantare anche altri giocatori importanti come Lozano, Politano, Raspadori e Simeone, tutti in gol in questa stagione. E non è un caso che la squadra di Spalletti abbia il miglior attacco della Serie A e della Champions League.

Corriere dello Sport si sofferma sulle valutazioni di Osimhen e Kvaratskhelia, che vengono ribattezzati Blue Brothers, e scrive: “Osimhen era già stato considerato un mister 100 milioni, ma

Kvaratskhelia corre veloce verso il medesimo titolo. E non è un’esagerazione o la mera esaltazione di due ragazzi che hanno conquistato tutti quelli che amano il calcio, piuttosto una valutazione legata ai numeri, alle qualità, ai talenti e all’età: Osi compirà 24 anni il 29 dicembre e Kvara 22 anni il 12 febbraio. valutazione legata ai numeri, alle qualità, ai talenti e all’età: Osi compirà 24 anni il 29 dicembre e Kvara 22 anni il 12 febbraio“.