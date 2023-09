Kvara ritrova il gol e regala emozioni ad un bambino: “Ma quanto sei bello?” – FOTO

Nell’ultimo match Kvaratskhelia non ha solo segnato un gol, ma ha anche regalato un momento di emozione pura ad un giovane tifoso.

Khvicha Kvaratskhelia ha ritrovato la sua magia in campo durante l’ultima partita contro l’Udinese. Ma c’è stato un momento che ha attirato l’attenzione di tutti, andando ben oltre la semplice vittoria sul campo. Dopo aver segnato il gol, Kvaratskhelia si è diretto verso un giovane tifoso e lo ha abbracciato con un sorriso radiante.

Antonio Giordano, giornalista esperto del Corriere dello Sport, ha condiviso questo toccante gesto sui suoi canali social, suscitando la reazione entusiastica da parte dei fan. Giordano ha descritto il momento con parole commoventi: “Ma quanto sei bello, Kvara!? Più dello scavetto, più del gol (uaaa, persino più del gol): bello nel tuo candore, nella tua semplicità, nella tua espressione da bambino, nella tua felicità”.

Non si è fermato qui, Giordano ha aggiunto con calore: “Pensa com’è bello dentro ora quel bimbo che s’è trovato il suo faccino tra le tue mani. 192 giorni: ma chi se ne frega ora, vero Kvara?”. Il gesto di Kvaratskhelia ha dimostrato che il calcio può andare oltre il campo da gioco, toccando i cuori dei tifosi e regalando emozioni uniche.

La reazione dei fan è stata altrettanto appassionata, con commenti come: “Dottor Giordano, complimenti anche a lei per come ha raccontato questo straordinario momento di sport e vi via, si nota tutta la sua felicità. C’è bisogno di ritrovare emozioni intorno a questo sport che ha un potere importante”. Un gesto che ha evidenziato il lato umano del calcio, riempiendo di gioia non solo il giovane tifoso, ma tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo momento speciale.