Kvara, che succede? Il georgiano troppo ostinato nella ricerca del dribbling

Il talento georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, ha mostrato segni di calo di rendimento rispetto alla scorsa stagione col Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’attaccante azzurro, Khvicha Kvaratskhelia, sta attraversando un periodo di calo di rendimento, evidenziato anche dai numeri più freddi rispetto alla scintillante stagione precedente, in cui è stato protagonista chiave nella conquista dello scudetto per il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sembra che il giocatore georgiano stia mostrando una certa ostinazione nel cercare il dribbling, un aspetto del suo gioco che in passato è stato determinante per il successo della squadra.

Il quotidiano ha sottolineato che, stando ai dati attuali, Kvaratskhelia sembra meno incisivo, e ciò potrebbe essere attribuito anche alle tattiche avversarie che hanno trovato le giuste contromisure per arginarlo. Per affrontare questa situazione, il giocatore è stato affidato alle cure dello staff azzurro, che ha riconosciuto l’eccessiva ostinazione nel cercare il dribbling a tutti i costi.

Il quotidiano riporta: “Il georgiano è stato affidato in queste ore alle cure dello staff: troppo ostinato nel dribbling a tutti i costi, gli è stato spiegato ancora come uscire dalla morsa dei difensori quando raddoppiano. Kvaratskhelia è una delle stelle di questa squadra, ma il suo rendimento ha mostrato alti e bassi rispetto alla passata stagione”.