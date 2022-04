Kvaratskhelia al Napoli: è fatta, Giuntoli piazza il colpo con un ‘mini ingaggio’

Khvicha Kvartskhelia è un giocatore del Napoli, la conferma arriva da Cristiano Giuntoli. Vestirà la maglia azzurra dalla stagione 2022/23. Ovviamente il direttore sportivo non ha potuto dare l’ufficialità dell’affare, anche perché il georgiano è ancora un tesserato dalla Dinamo Batumi, al primo posto nel campionato georgiano. Ma l’affare Kvaratskhelia è concluso, alla Dinamo Batumi andranno 10 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Un’operazione importante per il Napoli che si assicura un talento che piaceva a mezza Europa. Inoltre c’è stata anche una riduzione della valutazione passata da 15 a 10 milioni di euro, dopo che il Rubin Kazan ha dovuto lasciar partire il giocatore a causa del blocco del campionato russo.

Napoli: l’ingaggio di Kvaratskhelia

Il nuovo Napoli di De Laurentiis riparte da giovani importanti, ma con un ingaggio ridotto. L’addio a Insigne ed i tentennamenti sul rinnovo di Mertens, vanno proprio nella direzione del taglio netto del monte ingaggi. Così anche i nuovi acquisti dovranno rientrare in questi parametri.

Kvaratskhelia a Napoli percepirà 1 milione di euro di stipendio a stagione, per la felicità di Aurelio De Laurentiis che vuole far quadrare i conti. Anche perché il Napoli non rispetta il nuovo Fpf della Uefa e quindi bisogna tagliare i costi. Questo non significa che non possono arrivare giocatori importanti. Giuntoli ha preso Olivera e Kvaratskhelia, ma al Napoli piace moltissimo Junior Traoré e ci sono altre trattative in corso.