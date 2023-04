LDT – “Kovács influenzato dal blasone del Milan. Ecco cosa accadrà al ritorno”

Scandalo arbitrale Napoli-Milan in Champions League: tifosi infuriati con l’arbitro Kovács, denunciano parzialità e chiedono spiegazioni.

Il Napoli è stato protagonista di una partita al cardiopalma contro il Milan in Champions League, ma alcuni tifosi non sono rimasti soddisfatti dell’arbitraggio di Kovács: Milan 16 falli, 3 gialli. Napoli 13 falli, 6 gialli e 1 rosso.

In una lettera inviata alla nostra redazione, esprimono la loro delusione per la designazione di un arbitro di basso livello e chiedono spiegazioni sul trattamento riservato agli azzurri a San Siro.

Napoli-Milan in Champions League: la lettera dei tifosi contro Kovács

“Salve Direttore, ora tutti sembrano cascare dal pero dopo aver visto all’opera il direttore rumeno Kovács. Senza giornali e televisioni non si va da nessuna parte e Napoli è senza giornali e televisioni dal 1861. Basta dare uno sguardo alle designazioni arbitrali dei Quarti di Finale per rendersi conto che al Napoli sarebbe capitato di più e di tutto a Milano.

Per le trasferte dell’Inter, del Bayern e del Chelsea sono stati designati arbitri di alto livello (l’inglese Oliver all’Inter, al Bayern lo spagnolo Manzano e al Chelsea il francese Letexier) ma al Napoli è toccato lo l’arbitro rumeno Kovács.

Se c’è da chiedersi come sia possibile che un arbitro tanto scarso (bisogna considerarlo scarso) possa essere designato per un Quarto di Champions è evidente il trattamento riservato al Napoli. Chi ha i capelli bianchi come noi sa bene che certe designazioni erano frequenti negli anni passati. Come accadeva fino a qualche anno in campionato per gli arbitri casalinghi designati per le gare delle squadre di Milano e Torino e gli arbitri internazionali delle trasferte delle stesse squadre.

Gli arbitri dell’Est Europa erano più influenzati dal blasone delle grandi squadre e società e frequentemente erano utilizzati per le gare casalinghe. Pensate forse che al ritorno Napoli – Milan possa essere diretta da un arbitro Estone o Lettone?”.

Pasquale R., Livio M., Gennaro O., Franco I., Gaetano P., Michele L.