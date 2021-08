Koulibaly: “Spalletti ci ha aiutato molto, Insigne vogliamo tenerlo”

Kalidou Koulibaly parla dopo la vittoria del Napoli con il Venezia. Il difensore azzurro è stato tra i migliori in campo, decisivo anche nel finale, con un’ottima chiusura. Il difensore senegalese parla da capitano ed ha anche indossato la fascia all’uscita di Insigne: “Sono veramente molto felice di aver messo la fascia, sono da sette anni in questa città“.

Il difensore esalta Insigne e dice: “Ha avuto una grandissima reazione dopo aver sbagliato il primo rigore, ci ha trascinato. Ha corso come un matto e ci ha aiutato tantissimo. Noi eravamo convinti di poter difendere la nostra porta e poter fare male in attacco“. Koulibaly è intervenuto anche sul possibile addio di Insigne: “E’ importantissimo per noi e vogliamo tenerlo con noi, anche se la situazione contrattuale è delicata e vanno rispettati tutti. Lui, però, è molto concentrato ed è giusto che il pubblico lo sostenga sempre“.

Koulibaly parla di Spalletti

Il difensore parla anche dell’arrivo di Luciano Spalletti ed a Dazn dice: “Il mister ci ha insegnato tanto. E’ stato bravo a non cancellare quanto di buono c’era ed infatti c’è continuità con Gattuso. Ha portato le sue capacità e la sua esperienza e ci sta aiutando moltissimo”.

