Sulla cessione di Kalidou Koulibaly interviene l’avvocato del difensore senegalese. Il suo futuro potrebbe essere la Psg il prossimo anno.

L’addio di Koulibaly al Napoli a fine stagione sta movimentando la vigilia di Napoli-Torino, sfida che il tecnico Gattuso ha definito una “battaglia”. Il difensore del Senegal ha comprato un immobile a Parigi, cosa che può fare da anticamera ad un suo addio a fine stagione.

Sulla cessione di Koulibaly è intervenuto il legale del calciatore, Fulvio Marrucco che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “Non ho parlato con lui del suo futuro, né mi occupo di queste vicende, quindi posso parlarne da tifoso ed esperto di mercato. Credo che il Napoli non raggiungendo la Champions League non possa permettersi di avere giocatori con ingaggio particolare come quello di Kalidou“. Secondo Marrucco il presidente De Laurentiis, che ha fissato il prezzo del calciatore, potrebbe essere il primo a volerlo cedere perché “è l’ingaggio quello che cambia completamente la prospettiva, alza il livello degli altri ingaggi e ciò diventa non più sostenibile dal momento che il Napoli potrebbe non raggiungere la Champions“.

I conti del Napoli

I conti in tasca al Napoli senza Champions League e della necessità di dover abbassare il tetto salariale si è già parlato. La società partenopea senza gli introiti europei potrebbe dover fare delle rinunce. Intanto gli azzurri preparano la prossima sfida con il Torino per lanciare la rincorsa almeno alla posizione che porterebbe la squadra in Europa League. Proprio sulla sfida con il Toro, Marrucco ha aggiunto: “Probabilmente 4-5 giocatori verranno messi fuori, vista anche la semifinale di Coppa Italia. Non mi piace sentire che ha visto una squadra stanca, a questi livelli nessuno allenatore parla di squadra stanca. Diamo degli alibi ai giocatori, in questo modo“. Chiusura sull’ammutinamento: “Nessuna novità, non è stata presentata nessuna istanza, manca il presidente del collegio“.