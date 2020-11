Il Napoli prepara il match con il Milan con Victor Osimhen e Tiemoue Bakayoko che si allenano a Castel Volturno.

Arriva qualche buona notizia dal centro sportivo di Castel Volturno dove sia Tiemoue Bakayoko che Victor Osimhen si stanno allenando, anche se a ritmo ridotto come viene riferito durante il programma Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. L’attaccante nigeriano è reduce da un infortunio alla spalla, dopo la visita a Villa Stuart è stata esclusa la possibilità di un intervento chirurgico e questo già offfre qualche chance in più agli azzurri di poterlo quantomeno convocare per la sfida con Milan. Al momento le possibilità che scenda in campo dal primo minuto sono davvero molto basse. Gennaro Gattuso lo valuterà fino alla fine, poi deciderà se puntare su di lui, oppure dare spazio a Petagna anche se si pensa pure ad un possibile cambio di modulo.

Un ritorno al 4-3-3 servirebbe anche a favorire l’eventuale assenza di Bakayoko. L’ex Monaco è indispensabile in un 4-2-3-1. Nei giorni scorsi ha avuto la febbre, ma non legata al Covid. Le sue condizioni sono in ripresa ed ha maggiori possibilità di scendere in campo dal primo minuto rispetto ad Osimhen.