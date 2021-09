Napoli-Benevento, Spalletti con il 4-2-3-1, ruolo inedito per Mario Rui

L’amichevole Napoli-Benevento sarà un banco di prova per Luciano Spalletti. Allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri sfideranno i sanniti in un match amichevole. Spalletti proverà alcune varianti alla formazione che in futuro potrebbero essere riutilizzate, il tecnico dovrà fare di necessità virtù a causa delle molteplici assenza per le nazionali.

Napoli-Benevento, ecco dove vedere la partita.

Il tecnico del Napoli, attingerà sia dal proprio baglio tecnico sia dalla primavera del Napoli. Contro il Benevento sarà un test importante anche per studiare alcune varianti da riproporre eventualmente sabato prossimo contro la Juventus.

La redazione sportiva di radio Kiss kiss Napoli, ha anticipato alcune mosse di Luciano Spalletti in vita dell’amichevole contro il Benevento: “Il mister tornerà al 4-2-3-1. A centrocampo ci sarà una grande novità: la presenza di Mario Rui accanto a Fabian Ruiz. Una coppia inedita. Evidentemente Luciano Spalletti ha intenzione di tornare al vecchio sistema di gioco che potrebbe consentire a calciatori come Mertens di esprimersi al meglio”. Sarà molto interessante osservare Mario Rui nel ruolo inedito di centrocampista.