Kim al centro delle trattative: Premier League o PSG? La sua scelta sorprende tutti

Kim, le trattative tra gli agenti e il PSG sono in corso, ma sembra che il calciatore del Napoli preferisca la Premier e non i francesi.

Al momento non sono emerse notizie particolari riguardo al futuro di Kim Min-jae, difensore del Napoli, che potrebbe lasciare la squadra partenopea per unirsi a una squadra di alto livello.

Tra i club interessati all’acquisto di Kim Min-jae vi è già il Manchester United, ma nelle ultime ore si è saputo che anche il Paris Saint-Germain ha smosso i primi contatti per avviare una trattativa con il giocatore sudcoreano. Secondo quanto riportato da Rmc Sport, il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, ha già avuto colloqui con l’entourage del calciatore del Napoli. Al momento non c’è ancora un accordo definitivo, soprattutto perché il calciatore sembra preferire un trasferimento nella Premier League.

È importante sottolineare che la clausola rescissoria di Kim Min-jae è valida solo per i primi 15 giorni del mercato e si applica solo ai club stranieri. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non intende permettere alle squadre rivali della Serie A di rinforzarsi grazie a un giocatore che ha dimostrato il proprio valore nella squadra partenopea. Tra le squadre interessate a uno dei protagonisti principali della squadra allenata da Luciano Spalletti c’è anche il Manchester City, che necessita di un difensore veloce e solido in marcatura. Per il Napoli, quindi, non sarà facile trattenere Kim Min-jae.